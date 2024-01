Bafta 2024: ‘Barbie’ não concorrerá na categoria de ‘Melhor Filme’; ‘Oppenheimer’ lidera indicações

Lista final de indicados traz os longas ‘Anatomia de uma Queda’, ‘Os Rejeitados’, ‘Assassinos da Lua das Flores’, ‘Oppenheimer’ e ‘Pobres Criaturas’

Divulgação/Warner Bros Margot Robbie, protagonista do filme 'Barbie', foi indicada na categoria de Melhor Atriz



O British Academy Film Awards (Bafta) 2024 divulgou nesta quinta-feira, 18, a lista final de indicados para a premiação. O evento é considerado um termômetro para o Oscar e acontecerá em Londres no dia 18 de fevereiro. Apesar da expectativa a cerca do filme “Barbie”, este não recebeu indicação para Melhor Filme e foi concorrerá em apenas cinco categorias do Bafta. Já “Oppenheimer” recebeu o total de 13 indicações, incluindo a categoria para Melhor Filme, seguido de “Pobres Criaturas”, que recebeu 11 indicações. Caso o Oscar siga a mesma linha do Bafta, o filme de Greta Gerwig talvez não tenha um cenário favorável na premiação.

Confira abaixo os indicados nas principais categorias do Bafta 2024:

Melhor Filme:

– Anatomia de Uma Queda

– Os Rejeitados

– Assassinos da Lua das Flores

– Oppenheimer

– Pobres Criaturas

Melhor Atriz:

– Carey Mulligan – Maestro

– Emma Stone – Pobres Criaturas

– Fantasia Barrino – A Cor Púrpura

– Margot Robbie – Barbie

– Sandra Hüller – Anatomia de Uma Queda

– Vivian Oparah – Rye Lane – Um Amor Inesperado

Melhor Ator:

– Bradley Cooper – Maestro

– Colman Domingo – Rustin

– Paul Giamatti – Os Rejeitados

– Barry Keoghan – Saltburn

– Cillian Murphy – Oppenheimer

– Teo Yoo – Past Lives

Melhor Atriz Coadjuvante:

– Claire Foy – Todos Nós Desconhecidos

– Danielle Brooks – A Cor Púrpura

– Da’Vine Joy Randolph – Os Rejeitados

– Emily Blunt – Oppenheimer

– Rosamund Pike – Saltburn

– Sandra Hüller – Zona de Interesse