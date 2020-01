Bancada do Corujão debate se há possibilidade de e-sports nas Olimpíadas

Na última quinta-feira, 16 de janeiro, o Corujão na Pan recebeu o apresentador, radialista, e também diretor, Gustavo Pelota. Sob o comando de Hads e com a participação mais do que especial de Felpy e Magalzão, a atração comentou sobre a expectativa para o Oscar, esports nas Olímpiadas, além, claro, de tudo que envolve o cenário geek e gamer.

Com a popularização crescente dos esports, há cada vez mais discussões sobre a inclusão da modalidade nas Olimpíadas. Um Fórum Olímpico de esports foi realizado no mês passado, quando as principais produtoras de jogos discutiram o assunto com a equipe por trás dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

“Segundo o comitê olímpico e algumas instituições que sempre estão envolvidas por volta do evento, os esportes eletrônicos podem sim estar envolvidos em jogos de simulação, como se fossem um fifa, fórmula 1. Mas, eles também acreditam que jogos como FPS e TPS que são jogos de tiro (em primeira pessoa e terceira pessoa) não participariam, porque, na visão do comitê, instigam a violência”, comentou Felpy sobre a inclusão da modalidade. “Aparentemente, ainda demorará um tempo para que os esports mais convencionais sejam cogitados como modalidade”, completou.

Em outro momento do programa, o Oscar foi o assunto central. Pelota mencionou suas expectativas para o evento red carpet e instigou que a bancada também desse seus palpites. Lembrando que, Coringa é o filme mais indicado (11) e disputará com fortes concorrentes.

“Coringa é um bom filme, onze indicações é algo louvável, mas muito dificilmente ganhará alguma estatueta além de melhor ator e alguma coisa técnica. Se cogita muito a categoria ‘adaptação’, mas, convenhamos, Coringa não é bem uma adaptação”, explicou Pelota.

