Band se pronuncia sobre saída de Faustão

A Band se pronunciou sobre a saída do apresentador Fausto Silva, que deixará a emissora após um ano e meio comandando o programa “Faustão na Band“. Segundo a emissora, a decisão de romper o contrato foi tomada em comum acordo. Ele deixará a emissora no segundo semestre de 2023. “Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio”, disse a Band, em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 18. “O ‘Faustão na Band’, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras”. A emissora informou ainda que continuará investindo na faixa de entretenimento e que “novidades serão anunciadas em breve”.

O comunicador de 73 anos migrou para a Band após deixar a Globo, onde trabalhou por 32 anos. No comando do “Domingão do Faustão”, o apresentador se tornou uma referência nos domingos do plim-plim. Ao migrar para a Band, Fausto encarou um novo desafio: apresentar um programa diário nos moldes da atração dominical que por anos fez sucesso na Globo. Com o “Faustão na Band”, o artista não trouxe grandes inovações e reproduziu quadros que fizeram sucesso na concorrente. Aos poucos, ele também foi dando cada vez mais espaço na atração para o filho, João Guilherme Silva, e para a jornalista Anne Lottermann, indicando que Fausto já tinha planos de passar o bastão e deixar o programa. O contrato dele com a Band ia até 2026.

Leia a íntegra do comunicado da Band:

“Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O “Faustão na Band”, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”.