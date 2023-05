Roberto Justus expõe problemas em casamento com Adriane Galisteu: ‘Se vestia no brechó’

Empresário viveu um relacionamento relâmpago com a apresentadora no final dos anos 1990

Reprodução/YouTube/bagaceirachique/Instagram/galisteuoficial Roberto Justus falou que casamento com Adriane Galisteu não deu certo porque são muito diferentes



O empresário e apresentador Roberto Justus explicou por que seu casamento relâmpago com a apresentadora Adriane Galisteu chegou ao fim em 1998. O casal engatou em um relacionamento após Justus sair de um casamento de oito anos. “Foi aquela coisa fulminante, ficamos dois anos [juntos], acho que menos. Namoramos um pouquinho e fizemos a bobagem de casar, porque não tinha nada a ver, a gente era muito diferente”, comentou o empresário no podcast “Bagaceira Chique”. Em uma recente entrevista, a apresentadora de “A Fazenda” disse que na época em que se relacionou com Justos ambos eram “imaturos”, ele concordou. “Ela tem toda razão. Eu não era tanto, já tinha 43 anos, mas ela estava meio que no entusiasmo, estava no auge da carreira, tinha 27, 28 anos”, comentou.

Casado atualmente com Ana Paula Siebert, o ex-apresentador de “O Aprendiz” acredita que os opostos não se atraem. “A Dri gostava de jantar às duas horas da manhã, eu janto às oito horas da noite. Sou todo caretão, gosto das coisas mais certinhas, ela é toda fora… não estou dizendo que está certo ou errado, mas ela é toda descontraída com as coisas. Até que hoje em dia, eu mudei um pouco, mas na época eu era muito metódico”, contou Justus, que também comparou a relação com Galisteu ao seu atual casamento. “Eu sou todo mauricinho, mas eu casei com uma patricinha, minha mulher é toda patricinha, eu acho maravilhoso, a gente é assim. Gostamos de nos arrumar, a casa tem que estar perfeitinha, tudo tem que estar arrumadinho, a gente gosta disso. A hora que eu estava com a Galisteu, ela se vestia no brechó, ela é zero patricinha. Outra coisa, ela fumava cigarro na época, eu sou super contra isso, são coisas que não dava.” O empresário contou que tentou fazer a apresentadora parar de fumar na época, mas não conseguiu. “Tem certas coisas que é difícil de conviver”, concluiu.