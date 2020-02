BBB 20: Petrix presta depoimento em delegacia após acusações de assédio

Assessoria informou que atleta ‘nunca teve a intenção de importunar, constranger e, tampouco, magoar ninguém’

Reprodução/Globo Petrix foi alvo de críticas por ter apalpado e balançado os seios de Bianca Andrade, a Boca Rosa, enquanto ela estava bêbada em uma festa



Petrix Barbosa, ginasta que foi eliminado do BBB 20 na última terça-feira (4), prestou depoimento nesta sexta-feira (7) em relação às acusações de assédio que sofreu durante o confinamento no programa.

Ele foi à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, durante a tarde. “O atleta esclareceu que nunca teve a intenção de importunar, constranger e, tampouco, magoar ninguém”, informou a assessoria de Petrix, ressaltando que o mesmo “se colocou à disposição para contribuir com as autoridades e elucidar os acontecimentos”.

“De acordo com informações da DEAM de Jacarepaguá, o depoimento foi tomado hoje e a investigação segue em andamento”, disse em nota a assessoria da Polícia Civil do Estado do Rio.

Relembre

Petrix foi alvo de críticas por ter apalpado e balançado os seios de Bianca Andrade, a Boca Rosa, enquanto ela estava bêbada em uma festa, além de esfregar as partes íntimas na cabeça de Flayslane.

Após o ocorrido, ele foi chamado ao confessionário e pediu desculpas às colegas. Bianca Andrade perdoou e respondeu que “ambos foram invasivos”. “Para mim é muito a intenção do que a pessoa faz. Às vezes tem coisas que a gente faz que poderia evitar. É só uma reflexão”, disse ela.

Já a conversa com Flayslane não ocorreu de forma pacífica. Ao perguntar se “alguma hora” já havia desrespeitado a ‘brother’, ela disparou: “Não… Só sempre”. Você dançou agarradão, bem agarradão em um momento”.

“Como mulher, você acha que eu te ofendi?”, questionou Petrix novamente, antes de ela responder: “Você é um anjinho, já falei pra você”.

No sábado (1º) a Polícia Civil abriu um procedimento para apurar as acusações feitas ao participante. Na segunda-feira (3), o departamento jurídico da Globo recebeu a intimação referente ao depoimento desta sexta. Na terça (4), Petrix foi eliminado com mais de 80% dos votos.

* Com informações do Estadão Conteúdo