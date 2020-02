BBB 20: Pyong tenta beijar Marcela e apalpa a bunda de Flayslane

Reprodução Pyong tentou beijar Marcela mais de uma vez durante a festa Guerra e Paz



Depois do atleta de ginástica artística Petrix Barbosa ter sido acusado de assédio no BBB 20, dessa vez as críticas caíram em cima do ilusionista Pyong Lee. O participante tentou beijar a ginecologista Marcela mais de uma vez durante a festa Guerra e Paz neste sábado (9).

Em uma das situações, Pyong abraça e tenta dar um beijo na ‘sister’. Ela o repele e fala: “amanhã a gente vai conversar”. Logo depois, complementa: “Pyong, para”. Ele pergunta: “você está bem?”. Ela responde que “está ótima e ele diz que “também está”. A médica completa: “Então para de besteira”.

Ele chega a se afastar dela, mas logo depois volta e a abraça por trás. “Pyong, para, você está doido, que isso”, dispara Marcela. O hipnólogo a abraça, dá um beijo no rosto da ginecologista e sai. Fora da casa, o ilusionista é casado com Sammy Lee, que está grávida de oito meses.

Tá feio Pyong, tá feio! TÁ RIDÍCULO. Marcela repreendendo ele mais uma vez.#BBB20 pic.twitter.com/ccuaLAcNeZ — Nara 🕊 (@naratb_) February 9, 2020

Pyong passando a mão na bunda da Flay e tentando agarrar a Marcela o tempo todo…me contem aí, vai ter reboliço igual da outra vez ou az regras servem só para alguns? Esse daí numa me enganou.. #BBB2020 #forapyong pic.twitter.com/XezBBaIc4Y — COMENTA BBB (@gusvMartin) February 9, 2020

Mas ele não para por aí. Logo após, Pyong vai dançar com Flayslane e chega a passar a mão e apertar a bunda da cantora. Ela se afasta e ele vai dançar com Daniel.

O Pyong com a Flayslane!!!! 😳😱 VÃO PASSAR PANO????? #BBB20 pic.twitter.com/1NHcfxSqTH — Escolhas da Ju (@escolhasdaju) February 9, 2020

No Twitter, o clima foi de revolta e a #forapyong entrou nos trend topics.