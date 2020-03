BBB 20: Babu diz para Gabi que Guilherme foi ao paredão por causa dela

‘Quem botou o Gui no paredão foi você’, disse Babu para Gabi

Durante conversa na tarde desta segunda-feira (2), Babu culpou Gabi pela indicação de Guilherme ao paredão do BBB 20, neste domingo (1º). O modelo foi indicado pela líder Ivy.

“No meu entender, numa boa, quem botou o Gui no paredão foi você. Foi você”, disse o ator para a cantora. Segundo Babu, o modelo só foi para a berlinda por causa do relacionamento dela com Gabi. Ele ainda disse que as amigas da artistas, incluindo Ivy, a traíram.

Rafa e Manu: "Gabi, não se sinta culpada por nada!" #BBB20 * minutos depois * Babu: "Quem colocou o Gui no paredão foi você!"

Depois da conversa, Gabi foi desabafar com Rafa, que ficou brava com a fala de Babu. “Quem está do lado de fora vendo sabe que você escondeu por muito tempo as coisas que você vinha vivendo com o Gui e estavam te deixando chateada”, disse a influenciadora.

“A Ivy não votou no Gui somente por causa disso, eu te falei, e se você quiser saber mais, pode perguntar para ela”, continuou Rafa, pontuando que se Guilherme não tivesse sido indicado pela líder, seria pela casa.

Parece que Babu deu a entender pra Gabi que se Guilherme sair ela é a culpada 🤮

Parece que Babu deu a entender pra Gabi que se Guilherme sair ela é a culpada 🤮

Rafa ficou revoltada. #BBB #BBB20

Além de Guilherme, também estão no paredão desta terça-feira (3) Gizelly e Pyong.