BBB 20: Daniel lembra de fala sobre zoofilia de Prior e eles brigam; assista

Reprodução/Globo Felipe Prior e Daniel discutiram após festa



A festa da noite de quarta-feira (11) no Big Brother Brasil teve uma briga feia entre Felipe Prior e Daniel. Tudo começou quando Prior decidiu provocar o brother para, segundo o próprio, “fazer ele falar mer**”.

No entanto, o modelo, que foi escolhido para entrar no programa depois de participar da casa de vidro, relembrou que o público que visitou o local contou que Prior teve fala polêmica sobre zoofilia. Na ocasião, ele e Mari normalizaram a prática e o arquiteto citou um funcionário que praticava sexo com cabras.

Daniel afirmou que quer ver Felipe fora da casa por esse motivo, mas que não “fala pelo público”.

“Você tem que aprender a beber, para deixar de ser moleque, depois você vem me julgar. Você é mimadinho. Num hostel você não dura dois dias. Essa sua roupa deixada largada no chão”, disparou Prior.

Depois, Felipe conversou mais uma vez sobre o tema com Babu: “Meu funcionário me contou que as mulheres casadas, que nem na época do meu pai, eu falei é só voltar na reprise, antigamente era muito mais difícil de namorar, no Nordeste, meu funcionário me falou que tinha relacionamento com os animais, foi isso que eu disse. E o ‘Alemão’ [o funcionário] fala isso todo dia.”

Veja os vídeos:

O video do Prior falando que ia fazer o Daniel falar merda Ele só não imaginava que o Daniel ia lembrar que ele defendeu zoofilia 😂😂😂😂 #BBB20 #FestaDoLíder pic.twitter.com/vMop6sWQ3W — .nana ☯️ (@testemunhadobbb) March 12, 2020

Prior voltando a falar sobre zoofilia, que foi uma brincadeira e que o pai dele também fazia, porque antigamente era mais difícil de namorar e no nordeste eles fazem isso pic.twitter.com/hspmGPIOQm #BBB20 — Gio👨🏽‍💻 (@TeamGiovanneBR) March 12, 2020