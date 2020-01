BBB 20: Mari e Felipe são chamados ao confessionário após fala sobre zoofilia

Em conversa neste domingo (26), Mari Gonzalez disse que ‘está tudo bem’ se a pessoa ‘comer um animal’

Reprodução/Globo Mari Gonzalez está no centro de polêmica sobre zoofilia no BBB 20



Mari Gonzalez e Felipe foram chamados ao confessionário do BBB 20 na tarde desta segunda-feira (27). A transmissão do pay-per-view foi cortada no momento e não se sabe o que foi conversado, mas, pelo que os participantes disseram mais tarde, a convocação tem a ver com a polêmica conversa que eles tiveram sobre zoofilia neste domingo (26).

Ao voltar do confessionário, Mari e Felipe retomaram o assunto de ontem e se justificaram dizendo que não estavam fazendo apologia à zoofilia, que é crime, mas apenas falando sobre fetiches sexuais.

Veja o vídeo abaixo:

Mari e Felipe se falando depois da comida de rabo no confessionário! #BBB20 pic.twitter.com/bvBrO1l814 — Gio👨🏽‍💻 (@TeamGiovanneBR) January 27, 2020

Na conversa de ontem, Mari Gonzalez chegou a dizer que “está tudo bem” se as pessoas sentirem atração e quiserem manter relações sexuais com animais.

“É anormal pra gente, mas é normal pra pessoa. E tudo bem também a pessoa querer comer um animal”, afirmou Mari, que é ex-panicat. “Tem gente que fica excitado, que transa com animal.”

Nesta segunda, o delegado e deputado estadual de São Paulo Bruno Lima (PSL) anunciou que vai entrar com uma representação no Ministério Público do Rio de Janeiro para apurar a suposta apologia à zoofilia.

A Globo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.