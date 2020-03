BBB 20: Guilherme é eliminado em paredão com recorde histórico de votos

Reprodução/Globo Guilherme foi eliminado do BBB 20



Guilherme foi o escolhido do público para ser eliminado do BBB 20, na noite de terça-feira (3). O modelo levou a pior, com 56,07% dos votos. Pyong teve 43,29%, enquanto Gizelly somou apenas 0,64%.

A votação foi histórica para o programa. De acordo com a Globo, foram 416.649.126 milhões de votos, recorde histórico da atração. Anteriormente, a marca era do paredão entre Carolina, Elana e Paula, do BBB 19, que havia tido 202 milhões de votos.

Em seu discurso para os brothers, Leifert mandou recado: “Hoje é o típico Paredão que deixa muito mais pergunta para vocês e para nós, do que respostas.”

Ao se despedir de Gabi, seu affair na casa, Guilherme afirmou que vai esperá-la: ” “Eu te amo. Força. Seja forte, tá? Sou apaixonado por você. Tudo o que aconteceu aqui é de verdade. Vou te esperar lá fora. Fica bem. Vai dar tudo certo. Torço muito por você.”