BBB 20: Lucas e Petrix falam de estratégia para seduzir sisters comprometidas; veja

Reprodução/Globoplay Petrix e Lucas conversaram sobre estratégia controversa



Durante a festa desta madrugada de quinta-feira (30) no BBB 20, Petrix e Lucas confirmaram a estratégia de desestabilizar e tentar seduzir as participantes do reality que são comprometidas.

“Nós estamos dominando, esquece o resto. No jogo. É isso que importa, elas que nos perdoem no final. Elas que se virem. Eu sei que eu tenho uma vantagem. Eu gosto de dançar, e talvez atraia elas. Vou usar isso”, disse Petrix ao companheiro.

“É o único jeito da gente ganhar isso aqui. Queimando elas. É queimar para jogar”, completou Lucas, que passou boa parte da noite conversando com Mari Gonzalez – que namora o ex-BBB Jonas.

Na quarta-feira (29), Marcela e Gizelly descobriram a trama dos homens da casa, em conversa com Hadson, e se revoltaram. A médica classificou a estratégia como “nojenta” e disse que era a “pior da história do programa”.