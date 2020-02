BBB 20: Felipe perde a paciência com Pyong: ‘Cuida da vida de todo mundo’

‘Ele cuida da vida de todo mundo, está me irritando já’, disse Felipe sobre Pyong no BBB 20

Reprodução/Globo Felipe criticou Pyong no BBB 20



Acabou a paciência de Felipe com Pyong no BBB 20. Na tarde desta sexta-feira (14), o arquiteto reclamou da atitude do mágico.

Mais cedo, Pyong, que está no grupo VIP, perguntou quantas estalecas cada integrante do grupo xepa disponibilizou para as compras da semana. Isso não agradou Felipe.

“Ele cuida da vida de todo mundo, está me irritando já. O Pyong fica ‘botando’ pilha em todo mundo, cara. Só vocês que não percebem”, afirmou Prior.

“Já dei o recado para ele: ‘Cuida da sua vida’. Ele se acha esperto, vai ver hoje a noite se ele é esperto”, continuou o arquiteto, sem explicar o que quis dizer com a ameaça. Não há nada programado para esta noite no BBB.

Pyong ficou muito perto de ganhar a prova do anjo nesta sexta, mas acabou perdendo para Victor Hugo. Além do escolhido de Victor Hugo, um outro participante será imunizado nesta semana: quem atender ao BigFone, que irá tocar às 8h da manhã de domingo (16).