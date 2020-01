BBB 20: Flayslane diz que não vai combinar votos e ouve reclamação de Lucas

Lucas chamou Flayslane de ‘do contra’ após ela falar que não combinará votos

A cantora Flayslane deixou claro que não vai combinar votos no BBB 20. Em conversa na madrugada desta sexta-feira (24), após a vitória de Petrix na prova do líder, ela disse que acha melhor que cada um vote por si.

“Eu não vou combinar, deixo claro. Só para vocês não combinarem nada comigo”, cravou Flayslane. “Combinar não é errado, mas não vou”, ressaltou.

Lucas, que também estava na conversa, não curtiu muito a posição da colega e reclamou. “Do contra. Eu não quero combinar, quero saber em quem as pessoas votam”, justificou. “É que primeira semana é difícil até ter o que falar, quanto mais ter uma justificativa para votar em alguém”, continuou o fisioterapeuta.

As conversas sobre a formação do paredão, aliás, dominaram a manhã desta sexta no BBB 20. Hadson inclusive já declarou para quem vai o voto dele: Manu Gavassi. “Ela não me dá abertura. Vou por afinidade mesmo”, afirmou.

A formação do primeiro paredão do BBB 20 acontece neste domingo (26) e apenas integrantes do grupo Camarote podem ser votados. Vão para a berlinda um indicado pelo líder Petrix e os dois mais votados pela casa. Os indicados pela casa, no entanto, terão uma chance de se salvar. Eles disputarão uma prova logo após a formação do paredão e o vencedor será salvo.