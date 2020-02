BBB 20: Manu diz que Lucas recebeu informações externas da produção

Para Manu Gavassi, Lucas recebeu informações privilegiadas ao ganhar uma mensagem da família como presente do anjo

Reprodução/Globo Manu Gavassi reclamou do presente do anjo de Lucas



Manu Gavassi ficou intrigada com o presente do anjo que Lucas ganhou nesta semana no BBB 20. O fisioterapeuta recebeu uma mensagem da família. Na madrugada desta quarta-feira (12), a cantora conversou com as amigas sobre o assunto e especulou que a produção tenha dado informações privilegiadas a ele.

“O Lucas está prestes a sair desse programa. Eu fiquei quieta quando vi que falaram isso especificamente da prova. Eu penso muito na parte de entretenimento, mas não é para isso que estou aqui. Tenho que calar a boca, não sou produtora do programa”, afirmou Manu.

“Mas pensei: é para acalmar ele que mandaram essas mensagens, principalmente da namorada, senão ele ia sair do programa, porque o que ele falou pode ter pegado muito mal”, continuou a artista, lembrando que Lucas fez parte do plano de sedução de Mari que acabou gerando a maior briga da casa até agora.

Veja abaixo o papo:

As meninas comentaram que o vídeo do presente do anjo veio com muita informação pro Lucas de que estava tudo bem. Manu acha que foi proposital pq Lucas devia estar querendo desistir do #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/yPHCmJt0ac — VemBigBrother (@VemBigBrother) February 12, 2020

Por ter vencido a prova do anjo, Lucas estava imune na semana passada. Após a saída de Hadson nesta terça (11), os participantes se preparam para uma nova semana no BBB 20 e disputam a prova do líder na quinta-feira (13).