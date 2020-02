BBB 20: Babu, Victor Hugo e Lucas estão no paredão da semana

Reprodução/Globoplay Paredão acontece nesta terça-feira (18)



O quarto paredão do BBB 20 colocou na berlinda Babu, Victor Hugo e Lucas na madrugada desta segunda-feira (17), após Marcela vencer a prova do bate e volta.

Felipe Prior garantiu a imunidade ao atender o Big Fone na manhã de ontem, deixando para trás Rafa e Pyong na corrida. O líder Guilherme indicou o Lucas ao paredão. Já os mais votados da casa foram Babu e Victor Hugo, com 9 e 4 votos, respectivamente.

Na web, Lucas é um dos favoritos para ser eliminado nesta semana. Ele e Felipe são os principais alvos do grupo formado pelas mulheres da casa, que inclui Manu, Gizelly, Rafa, Mari, Thelma e Gabi. As sisters descobriram um esquema dos dois amigos para “queimar” as mulheres comprometidas com o público e por isso se uniram contra eles.

A eliminação do paredão acontece na terça-feira (18).