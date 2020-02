‘Esse não sou eu’, diz Petrix após eliminação do BBB 20

Reprodução/TV Globo Ginasta participou do 'Mais Você' nesta quarta-feira (5)



Petrix Barbosa foi o segundo eliminado do BBB 20 e participou do “Mais Você” nesta quarta-feira (5). Patrícia Poeta questionou o ginasta sobre a “estratégia dos meninos quererem seduzir as meninas comprometidas para que elas se queimassem do lado de fora”.

“De jeito nenhum, jamais, never! Tanto que parei de falar com o Hadson”, se defendeu Petrix, ressaltando que tentou “desconstruir” o pensamento de Felipe Prior.

Em outro momento, a apresentadora questionou: “Petrix, por que você acha que gerou tanta polêmica e tantas críticas na internet, até por conta da mulherada, a sua participação nessas duas semanas no Big Brother. Nas festas…”

Ao longo dos últimos dias, o participante se envolveu em diversas polêmicas, tendo sido acusado de assediar suas colegas Bianca Andrade e Flayslane, chegando a receber uma intimação para prestar depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Internautas também pediram sua expulsão após ter derrubado Pyong Lee na disputa pelo Big Fone.

“Eu não tive tempo, não peguei meu celular, não sei. Eu só queria estar junto com a minha família (após sair do “BBB”). Preciso ter um tempo para olhar, ver realmente o que foi. Mas eu não preciso ver o que foi, e, independente do que foi… Se viram ou acharam, ou me interpretaram completamente errado… Independente de interpretar certo ou errado, se foi algo que eu magoei alguém, o namorado de alguém, a mãe ou o pai de alguém, algum telespectador, milhões de desculpas, milhões de perdões, porque esse não sou eu”, respondeu Petrix.

Na sequência, continuou: “eu sou o cara que as meninas e os meninos sentiam dentro da casa. Tanto que é essa indignação quando saiu. […] Alguma coisa deu errado que talvez eu não percebi. Mas se aconteceu, zero da minha intenção, zero do meu coração, eu não sou esse.”

*Com Estadão Conteúdo