BBB 20: Petrix é eliminado e novos integrantes já estão na casa

Reprodução/Instagram Petrix foi o escolhido por mais de 80% do público para deixar a casa mais vigiada do Brasil



Petrix Barbosa foi o segundo participante eliminado do BBB 20, após receber 80,27% dos votos no primeiro paredão quádruplo da edição. Hadson foi o segundo mais votado.

“Foi um privilégio ser o primeiro líder, mas pareceu uma cilada. Não consigo pensar porque minha cabeça tá muito confusa. Fiz o que eu acreditei dentro da estratégia, não me arrependo, tinha um objetivo que era testar e saber como tava tudo. Vocês viram, eu sou sensato e vou me manter firme no que eu penso. Tô orgulhoso”, disse o ginasta após a eliminação.

Na última segunda-feira (3), policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá entregou uma intimação ao departamento jurídico da TV Globo para ouvir Petrix Barbosa sobre supostos casos de assédio cometidos durante o programa. O depoimento pode acontecer ainda nesta semana.

Ivy e Daniel deixam Casa de Vidro

Ivy e Daniel foram anunciados como os escolhidos do público para deixarem a Casa de Vidro e integrarem o time do BBB 20. A notícia foi anunciada ontem a noite e na madrugada desta quarta (3) os dois surpreenderam os brothers.

“Eu sabia que ia entrar gente”, disse Gizelly assim que viu os novos participantes. Após se acomodarem na casa, a mineira e o gaúcho reuniram os colegas na sala para compartilhar um pouco do que viveram no dia a dia com o público.

Daniel contou para Manu Gavassi que Igor Carvalho aceitou o seu pedido de namoro. O novo brother também falou com Pyong em particular sobre a fake news do nascimento de seu filho, afirmando que a esposa do hipnotizador ainda está grávida.