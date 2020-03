BBB 20: Prior reclama de punições de Daniel e quer justiça: ‘Não vou ficar bancando’

‘Está me incomodando’, disse Prior sobre a perda de estalecas de Daniel no BBB 20

Reprodução/Globo 'Está me incomodando', disse Prior sobre a perda de estalecas de Daniel no BBB 20



Felipe Prior e Babu conversaram sobre as punições que Daniel está levando no BBB 20 na tarde desta quinta-feira (5). Na festa desta quarta-feira (4), Prior perdeu a paciência e tomou uma punição de propósito após o gaúcho perder estalecas novamente.

“Está me incomodando. O cara faz não sei quantas semanas que não dá um real de estalecas e agora está no VIP comendo dez bananas por dia e eu comendo aqui”, disse o arquiteto, que está na xepa. “O cara que perde duas mil estalecas não tem que estar no VIP. Só quero que tenha justiça, não vou ficar bancando não.”

Prior ainda disse que não tem medo de ir para o paredão por isso. “Ninguém vota no Daniel por conta disso, por que vão votar em mim?”, questionou. “Porque ele é o queridinho delas”, respondeu Babu, em referência a Marcela, Manu e Gizelly.

O BBB 20 conhecerá o novo líder na noite desta quinta. Também no programa de hoje, o apresentador Tiago Leifert vai revelar mais detalhes sobre o quarto branco, que será introduzido ao jogo na sexta-feira (6).