BBB 20: Pyong Lee diz que traiu namorada de quem apanhava

No BBB 20, Pyong Lee disse que apanhava de uma ex-namorada

Reprodução/Globo Pyong Lee fez revelação no BBB 20



Pyong Lee revelou que traiu uma ex-namorada de quem apanhava. Em uma conversa na madrugada desta terça-feira (28), no BBB 20, o youtuber disse já levou um soco na cara da mulher.

“Ela ficava bem brava, agressiva. Fiquei um ano e meio, depois não aguentei. Quando ela ficava brava, ela me dava soco na cara”, contou o mágico, que ainda relatou já ter levado um soco no queixo da ex no meio da rua.

Atualmente, Pyong Lee é casado com Sammy Lee. O casal terá o primeiro filho em breve: Sammy está grávida de oito meses. Se o influenciador seguir no BBB 20 até o fim, perderá o parto.

Ainda na conversa, Guilherme também falou sobre traição e garantiu que nunca traiu ninguém. “Nunca, de verdade. Não trai ninguém com quem sai mesmo”, disse o paulista.