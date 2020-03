BBB 20: Pyong é o novo líder após vencer prova em dupla com Daniel

Reprodução/Globoplay Hipnólogo venceu com Daniel disputa na noite de ontem e ficou com a liderança



Pyong é o novo líder do BBB 20! O hipnólogo venceu a prova realizada na noite de quinta-feira (5) ao lado de Daniel, mas somente um podia ficar com a liderança e, após consenso, Pyong foi o escolhido. Daniel ganhou R$ 10 mil e os prêmios da loja patrocinadora da brincadeira.

Para o quarto VIP, Pyong escolheu Daniel, Rafa, Manu, Thelma e Gabi. De cara, o novo líder já revelou aos companheiros quem pretende colocar no Paredão da semana.

“Eu não vou mais correr risco e ficar brincando com a sorte. Nem quero competir na resistência. Prefiro jogar com a inteligência. Quero tirar o Prior essa semana”, afirmou Pyong.

O hipnólogo ainda ganhou um prêmio bônus ao chegar no quarto VIP: uma foto do filho Jake no colo da esposa. Sammy deu à luz no dia 16 de fevereiro. Na semana passada, ao vencer a prova do Anjo, o brother já tinha visto a família em um vídeo divulgado pela produção do programa.