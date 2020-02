Nasce Jake, primeiro filho de Sammy e Pyong Lee

Reprodução/Instagram Sammy, de 21 anos, é casada com hipnólogo que está confinado no BBB 20



Sammy Lee deu à luz Jake neste domingo (16), primeiro filho da influencer com Pyong Lee. O hipnólogo e youtuber está confinado na casa do BBB 20.

Segundo o colunista Leo Dias, do Uol, o bebê nasceu de parto normal às 11h30 de ontem. Jake nasceu com 3,2kg e passa bem, assim como Sammy. Ainda não há informações se Pyong será avisado pela produção do programa sobre o nascimento do filho.

Em suas redes sociais, a influencer compartilhou ontem que a gravidez já estava com 40 semanas e dois dias.

Logo que entrou no BBB 20, o canal de Pyong Lee divulgou um vídeo em que ele explicava sua decisão de participar do reality show com a esposa prestes a dar à luz.

O influenciador reconheceu que a decisão não fácil, mas afirmou que foi tomada em conjunto com Sammy. “Eu falei para ela no jantar, de forma suave e falei: ‘Se for não, é não e eu quero saber o que você pensa’. Aí fomos jantar, ela ficou super feliz, compreensiva até eu falar que era durante o parto do Jake”, disse.

“Ela é uma mulher forte que vai passar pelo parto com uma pessoa que ela confia. Provavelmente vocês vão conhecer e ver o rostinho do Jake antes de mim e talvez eu ganhe alguma prova e eles mostrem um vídeo ou uma foto da Sammy com o Jake. Eu vou me esforçar muito para isso”, afirmou no vídeo.

Caso de assédio

Na semana passada, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar acusações de abuso sexual contra Pyong Lee. A investigação acontece após o hipnólogo tentar beijar Marcela e apertar o bumbum de Flayslane durante uma festa no BBB 20.

Logo após a festa, onde Pyong ficou muito bêbado e teve que ser carregado por Babu, ele foi ao confessionário pedir desculpas à Sammy. “Não sei se foi legal, porque eu não lembro. Vou cuidar para não acontecer de novo. Desculpa, te amo [Sammy]. Só quis dizer isso hoje, quero muito pedir desculpa e dizer que não vai acontecer de novo”, disse o youtuber.