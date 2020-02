Pyong pede desculpas à esposa após tentar beijar Marcela: ‘Não vai acontecer de novo’

Reprodução/Globoplay Pyong Lee foi acusado de assediar duas sister durante festa neste sábado



A ressaca moral chegou com tudo para Pyong Lee na manhã deste domingo (9) após atitudes para lá de duvidosas na festa Guerra e Paz, realizada ontem na casa do BBB 20.

O brother exagerou no consumo de bebida alcoólica e por diversas vezes tentou beijar Marcela. Mesmo com a sister recusando, Pyong não desistiu das investidas e, depois, foi dançar com Flayslane e chegou a passar a mão e apertar a bunda da cantora.

O ilusionista acordou afirmando que não lembrava de quase nada da noite anterior, já que chegou a ser carregado por Babu para o quarto. “Eu joguei bebida em cima de mim”, disse Pyong. “Você estava engraçado, divertido, ótimo, estava todo mundo muito bêbado, só tem um pontinho…”, rebateu Marcela.

A sister não quis dar ênfase ao que aconteceu e tentou encerrar o assunto com o ilusionista. “Chega. A única coisa é que não sei como tua mulher lida com isso. Você [Pyong] ficava tentando abraçar, se ela é de boa com isso, beleza”, ao que Pyong respondeu que Sammy, sua esposa grávida de 9 meses, não era de boa com comportamentos do tipo.

Confessionário

Pyong Lee compareceu na tarde de hoje ao confessionário para o raio-x. “Primeira coisa que eu quero fazer é falar com a minha esposa. Sammy, ontem teve festa e perdi o controle. Não lembro de muita coisa, desculpa. Para os brasileiros também, desculpa para quem assiste”, disse.

“Não sei se foi legal, porque eu não lembro. Vou cuidar para não acontecer de novo. Desculpa, te amo [Sammy]. Só quis dizer isso hoje, quero muito pedir desculpa e dizer que não vai acontecer de novo”, completou o youtuber.