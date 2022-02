‘BBB 22’: Bárbara é eliminada no quarto paredão com 86,02% dos votos

Dia do reality também teve a desclassificação de Maria por agressão em Natália

O BBB 22 teve mais um paredão nesta terça, 15, apesar de Maria ter sido desclassificada do jogo durante o dia. A participante gaúcha Bárbara Heck foi a quarta eliminada pelo público, com 86,02% dos votos. Já os outros dois emparedados tiveram porcentagens pequenas: Arthur Aguiar recebeu 4,95%% dos votos e Natália Deodato, 9,03%. No discurso em que revelou a eliminada, o apresentador Tadeu Schmidt ressaltou que o paredão é um momento imprevisível e que, por vezes, um participante dá azar de ir com outros dois muito fortes, mesmo quando não era alvo nem do líder nem da casa. No total, foram 105 milhões de votos. Jade Picon, líder que havia indicado Arthur pela segunda semana consecutiva, chorou bastante com a saída de uma das suas aliadas. Na saída, Bárbara disse a Tadeu que já pressentia que seria eliminada e que Arthur e Natália ficariam, e reconheceu que a aliança com Jade acabou rebatendo e causando sua eliminação.