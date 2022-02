Maria é expulsa do ‘BBB 22’ após bater balde na cabeça de Natália

Atriz foi chamada no confessionário nesta tarde e, logo em seguida, o Big Boss deu o anúncio para a casa

Reprodução/Globo Maria bateu o balde na cabeça de Maria durante o Jogo da Discórdia



O público pressionou e a Globo decidiu expulsar Maria do “BBB 22” após ela bater um balde na cabeça de Natália durante o Jogo da Discórdia que aconteceu na noite da última segunda-feira, 14. A dinâmica funcionou como um julgamento, um brother sentava na frente do outro sendo que um deles era o acusador. A pessoa que acusava pegava uma plaquinha com um defeito e explicava para o resto da casa porque pensava aquilo daquele brother. Depois disso, os participantes votavam se concordavam ou não com o que foi dito. Se a maioria concordasse, o acusado levava um balde de “água suja” na cabeça, mas se a maioria discordasse, era o acusador quem recebia o banho de água.

Natália deu a placa de “fala muito e faz pouco” para Maria, mas a maioria da casa discordou e a atriz foi jogar o balde de água na designer de unhas. Nesse momento, o balde bateu na cabeça de Natália e ficou um clima de tensão na casa. Tadeu Schmidt chamou os comerciais e, na volta, comentou sobre o assunto com os brothers. A atual emparedada disse que não se machucou e Maria falou que o balde escorregou da sua mão. Nas redes sociais, começou a circular um vídeo em que a atriz fala “bem feito” após o balde bater na cabeça de Natália. O público se revoltou, pois agressão física vai contra as regras do jogo e, rapidamente, o caso gerou grande repercussão nas redes sociais.