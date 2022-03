‘BBB 22’: Lucas vence Prova do Anjo e coloca Eliezer e Gustavo no monstro

Lucas venceu Pedro Scooby na decisão final da prova da Avon Renew

Reprodução/ BBB Lucas é anjo mais uma vez no BBB



Lucas é o novo anjo do Big Brother Brasil 2022. O estudante de medicina superou Pedro Scooby na prova da Avon Renew. Na prova os brothers precisavam encontrar card em uma ‘casa gigante’. Participaram da primeira fase Paulo André, Eslovênia, Pedro Scooby, Natália, Laís, Lucas, Gustavo e Douglas Silva. Avançaram para a semifinal Eslovênia, Pedro Scooby, Lucas e Douglas Silva. O surfista e o estudante fizeram a final e Lucas venceu. Como castigo do monstro, ele escolheu Eliezer e Gustavo para se vestirem de Bebê Chorão. A dupla ficará no monstro até o domingo, na formação do paredão.