‘BBB 22’: Pedro Scooby é o novo líder e leva R$ 10 mil

O surfista venceu prova no ‘jogo de tabuleiro’ e levou apenas PA para o VIP

Reprodução/ TV Globo Scooby venceu a prova



Com a histórica presente de seis homens na reta final do programa, o Big Brother Brasil 2022 entra em sua reta final neste domingo, 18. O Top 6 realizou a prova do líder depois da eliminação de Jessilane. Os brothers participaram de uma dinâmica de ‘jogo de tabuleiro’, quem chegasse ao fim primeiro levava a liderança e R$ 10 mil. Depois de muita ‘lama’, ‘chuva’ e ‘vento’ no circuito, Pedro Scooby venceu e é o novo líder. Na escolha do VIP, o surfista levou apenas Paulo André.