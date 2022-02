ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer que saia: Linn da Quebrada, Arthur ou Larissa?

Formação de paredão teve votação em duplas, indicação do líder, e prova bate-volta

Reprodução / Globo Arthur Aguiar, Linn da Quebrada e Larissa são os emparedados da semana



O BBB 22 viveu mais uma formação de paredão neste domingo, 27, horas após Tiago Abravanel desistir de participar do programa. Lucas e Arthur já estavam emparedados por terem sido os primeiros eliminados na prova do líder. Anjo da semana, Douglas decidiu imunizar Gustavo. O líder, Paulo André, indicou Linn da Quebrada ao paredão. Na sequência, as duplas formadas para a prova do líder votaram em conjunto, e houve empate entre Douglas e Larissa – Paulo André decidiu que Larissa seria indicada. Na prova bate-volta, disputaram Lucas, Larissa e Arthur, e o ‘barão da piscadinha’ se deu melhor, se salvando do paredão. A votação segue até a próxima terça, 1º de março, quando o eliminado será revelado.

