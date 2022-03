Luana Piovani volta a falar sobre participação de Arthur Aguiar no ‘BBB 22’ e critica fãs do ator: ‘Mulherada burra’

Atriz respondeu a um seguidor que questionou a popularidade do cantor no reality show mesmo após ele ter traído a atual esposa 16 vezes

Reprodução/Instagram/@luapio A atriz Luana Piovani está descontente com a popularidade de Arthur Aguiar no "BBB 22"



Depois de comentar publicamente as traições de Arthur Aguiar e entrar em uma troca de farpas com Maíra Cardi, mulher do participante do “BBB 22”, Luana Piovani voltou a abordar o assunto em suas redes sociais. Desta vez, a ex-esposa de Pedro Scooby, colega de Arthur no confinamento da Globo, respondeu uma publicação sobre o cantor em seu Instagram. “Na juventude, primeiros namoradinhos não tem traição, tem-se escorregão, erro de percurso, porque estamos descobrindo nosso mundo afetivo. Mas 16 traições depois de adulto, casado, com a mulher vulnerável pós-parto… Não entendo como adorar um homem desses”, comentou o seguidor de Piovani, em clara referência a Aguiar. “Poxa, você desenhou, né? Mulherada burra do ‘carai’, mas morro de pena. Eu estou linda, livre e com saúde. Já esse rebanho…”, devolveu Luana.

Nesta semana, a atriz havia entrado em conflito com Maíra Cardi após comentar a saída de Jade Picon no paredão da última terça-feira, 8. “Meu primeiro comentário sobre esse reality. Vocês viram o que vocês fizeram? Tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher e deixaram ficar na casa um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes. Não que a gente tenha que ter raiva do rapaz, afinal de contas a mulher dele o ama e eles são felizes, mas é só para vocês pensarem na atitude de vocês”, disparou Luana Piovani. “Luana, não gostei do seu posicionamento. Acho que foi o fato de você ter falado: ‘Vocês escolheram para ficar um cara que traiu várias vezes a mulher’. Você não tem boca para falar sobre isso. Você traiu também, admitiu que traiu e falou que se sentiu culpada, então quem tem telhado de vidro, fica quieta”, rebateu a esposa de Arthur Aguiar.