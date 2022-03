Maíra Cardi se revolta com Luana Piovani e defende Arthur Aguiar: ‘Você traiu também’

Após a ex de Scooby criticar a eliminação de Jade Picon no Dia Internacional da Mulher, a influenciadora criticou a atriz e disse que não vai fugir da briga

Reprodução/Instagram/mairacardi/luapio Maíra Cardi rebateu Luana Piovani após ela criticar permanência de Arthur no 'BBB 22'



A influenciadora digital Maíra Cardi não gostou dos comentários feitos pela atriz Luana Piovani nas redes sociais após Jade Picon ser eliminada do “BBB 22”. A ex-mulher de Pedro Scooby gravou alguns stories criticando quem ajudou a manter Arthur Aguiar na casa mais vigiada do Brasil: “Meu primeiro comentário sobre esse reality. Vocês viram o que vocês fizeram? Tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher [celebrado em 8 de março] e deixaram ficar na casa um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes. Não que a gente tenha que ter raiva do rapaz, afinal de contas a mulher dele ama ele e eles são felizes, mas é só para vocês pensarem na atitude de vocês. Pensar é bom, a cabeça não foi feita só para a gente ter cabelo bonito”. Luana também condenou quem criticou Jade por dizer nos 30 segundos que teve para defender sua permanência na casa que doaria o prêmio a cinco instituições de caridade. A atriz acredita que a sister fez isso na melhor das intenções.

Maíra rebateu as falas da artista nesta quarta-feira, 9, também nas redes sociais. “Fiquei super triste porque a Luana Piovani é uma das mulheres que eu mais admiro, acho ela incrível, inteligente, mãezona. Admiro a coragem dela vir e falar o que pensa e eu sou muito parecida, mas a partir do momento que a gente fala o que pensa, a gente também ouve o que os outros pensam”, declarou a influenciadora antes de mandar um recado para ex de Scooby e comentar que ela traiu o ator Rodrigo Santoro, com quem namorou de 1997 a 2000. “Luana, não gostei do seu posicionamento. Acho que foi o fato de você ter falado: ‘Vocês escolheram para ficar um cara que traiu várias vezes a mulher’. Você não tem boca para falar sobre isso. Você traiu também, admitiu que traiu e falou que se sentiu culpada, então quem tem telhado de vidro, fica quieta. Você está acostumada a fazer barraco por aí, eu também. Está acostumada a falar o que quer porque tem peito e é mulher para caralh*, eu também. Se você for comprar uma briga aqui fora, eu vou lutar pelo meu marido e pela minha família”, afirmou Maíra.