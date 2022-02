Piovani explica razão para não permitir que filhos apareçam no BBB: “Protegendo meu maior tesouro”

Dentro da casa, Scooby disse entender não receber recado das crianças no almoço do anjo deste domingo

Reprodução / Instagram / @Luapio Luana Piovani e Pedro Scooby tiveram três filhos: Dom, de 9 anos, e Ben e Liz, de 6



A atriz Luana Piovani explicou neste domingo, 13, porque não permitiu que seus filhos mandassem uma mensagem ao ex-marido, Pedro Scooby, para ser exibida no BBB 22. Scooby venceu a prova do anjo desta semana no reality, e um dos prêmios é um almoço especial no qual parentes queridos mandam mensagens em vídeo para os “brothers”. No sábado, 13, o diretor do BBB, Boninho, revelou que a atriz não permitira que os filhos dela com Scooby aparecessem, o que levou diversos fãs a irem até o perfil de Luana pedindo que ela deixasse. Piovani afirmou em uma série de vídeos nas redes sociais que está protegendo as crianças, e que a autorização para a Globo veicular as imagens delas seria “vitalícia por umas cinco vidas”. Scooby e Piovani foram casados e tiveram três filhos, Dom, de 9 anos, e Ben e Liz, de 6.

“Vim aqui bater um papinho com vocês que ficam me alucinando nos comentários. Não vai ter a imagem dos meus filhos no negócio do anjo porque a autorização era praticamente vitalícia para mais umas cinco vidas, de utilização de imagem mesmo se o Pedro sair. Eu nunca me submeti à grande empresa e não vou, agora, submeter os meus filhos. Vou fazer o papel maravilhoso de mãe que, aliás, é o meu melhor papel. Tô protegendo os meus filhos. Agora, como eu sei que vocês estão muito preocupados com a minha vida, a do Pedro e até dos meus filhos, eu queria dizer que ninguém morre de saudade, não, tá? Passei três meses no lockdown longe dos meus filhos porque as crianças estavam travadas aqui e sobrevivi. Deu certo. Tem três semanas que ele está lá, não vai morrer, não. Estou protegendo o meu maior tesouro”, afirmou Piovani. Dentro da casa, Scooby se entristeceu de não poder ver as crianças, mas cogitou a possibilidade de Luana não ter permitido e disse que apoiaria se esse fosse o caso. “A Luana pode ter pensado: ‘Não quero expor as crianças na TV’. Deve ser isso. E eu apoio total isso, tem meu apoio total. Tá tudo certo”, comentou.