Rodrigo Mussi divulga carta em primeira aparição na web após acidente de automóvel; leia

Através do Instagram, o participante do BBB 22 publicou uma carta escrita de próprio punho e exibiu a sua mão direita

Reprodução/Instagram/rodrigo.mussi Rodrigo Mussi escreveu e divulgou uma carta em sua primeira aparição na web desde o acidente de automóvel



Rodrigo Mussi fez neste domingo, 15, a sua primeira publicação nas redes sociais desde o grave acidente de automóvel, ocorrido em 31 de março deste ano. Através do Instagram, o participante do BBB 22 divulgou uma carta escrita de próprio punho e exibiu a sua mão direita. “Aqui é o Rodrigo, vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo atoa. Ainda estou assimilando tudo. Obrigado Deus por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias. Agora eu faço aniversário 2 vezes por ano. Lembrem-se somos abençoados para abençoar. Em breve estou de volta”, escreveu o paulista.

No último dia 5, Diogo Mussi, irmão do ex-BBB, informou os fãs que Rodrigo não queria aparecer em público no momento e que pretendia focar em sua reabilitação. “Em consulta de rotina, o Rod passou com a oftalmologista, tendo feito vários exames. Também fez fisio e terapia ocupacional. Ele está progredindo bem e, apesar de sentir falta dos fãs, prefere se resguardar e não aparecer por enquanto, estando 100% focado na sua reabilitação”, escreveu Diogo, em Stories, do Instagram.

Desde o dia do acidente, inclusive, a rede social é a forma que o irmão de Rodrigo atualiza sobre a situação de saúde do ex-BBB. Rodrigo já recebeu alta do Hospital das Clínicas e tem ciência do que aconteceu com ele. Atualmente, o primeiro eliminado da edição 22 do programa da Rede Globo está fazendo fisioterapia, além de terapia ocupacional. No acidente de carro, Rodrigo Mussi sofreu traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. Além de passar por cirurgias, ele ficou cerca de 20 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).