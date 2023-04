Amanda Meirelles confirma favoritismo e é campeã do ‘BBB 23’

Médica era favorita do público desde o início do programa; Aline Wirley ficou em 2º e Bruna Griphao em terceiro

Reprodução/ TV Globo Médica foi eleita campeã com mais de 60% dos votos



O Big Brother Brasil 23 acabou. Na noite desta terça-feira, 25, Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao disputaram a preferência do público para levar o prêmio de R$ 2,8 milhões e a nova Chevrolet Silverado para casa. As sisters do quarto deserto protagonizaram as maiores batalhas de votação da edição e tiveram fãs muito dedicados. Na enquete da Jovem Pan, a médica Amanda Meirelles apareceu como favorita para levar o prêmio e a previsão foi acertada. Amanda foi eleita campeã com 68,9% dos votos. Aline ficou em segundo com 16% dos votos. Bruna ficou em terceiro com 14% dos votos.