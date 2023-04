Novo trailer de ‘The Flash’ traz Michael Keaton como Batman e Supergirl; assista

Filme ainda conta com Ben Affleck no elenco e tem estreia marcada para 15 de junho

Reprodução/ Youtube Warner Bros. Brasil Michael Keaton volta a viver o Batman após mais de 30 anos



Revivendo seu papel de ‘Batman’ de 1989, o ator Michael Keaton é um dos destaques do novo trailer de ‘The Flash’, da DC Comics, lançado nesta terça-feira, 25. O trailer foi divulgado durante painel da Warner Bros. na CinemaCon 2023 e agiu os fãs. Após muitas polêmicas, Ezra Miller volta a interpretar Barry Allen (Flash), que precisa consertar o mundo depois de voltar no tempo e bagunçar as realidades. Além do Batman de Keaton, fazem parte do elenco o Batman de Ben Affleck (Batman vs Superman e Liga da Justiça) e a Supergil de Sasha Calle. O longa-metragem tem direção de Andy Muschietti e estreia nos cinemas em 15 de junho.

Assista ao trailer abaixo: