‘BBB 23’: Após dar beijão em Nicácio, Gabriel Santana diz que quer conhecer o marido do médico

Primeira festa da edição também contou com beijos entre Key Alves e Gustavo e também entre Griphao e Gabriel

Reprodução/Globo Gabriel Santana e Fred Nicácio se beijaram na primeira festa do 'BBB 23'



A primeira festa do “BBB 23” contou com show da cantora Anitta e foi marcado por muita pegação. O primeiro beijo da noite foi protagonizado por Key Alves e Gustavo, apelidado nas redes sociais de “agroboy”. Os brothers entraram juntos no jogo e, desde então, criaram uma conexão. O beijo aconteceu no meio da pista de dança e animou os outros participantes, que gritaram: “Uh, o caubói chegou”. Nas redes sociais, o envolvimento dos dois gerou piadas ácidas, isso porque a jogadora de vôlei tinha declarado que é sapiosexual – termo usado para pessoas que se sentem sexualmente atraídas pela inteligência da outra. “Sapiosexual e beijou um cara que fala ‘chama’ nos vídeos”, comentou um seguidor. “A ‘sapiosexual’ beijando o cara que não consegue formular uma frase completa…”, escreveu outro. “Rindo da sapiosexual do vôlei se agarrando com o primeiro descamisado que viu pela frente”, acrescentou mais um. Mais tarde, após dar um aparente fora Gabriel durante o show de Anitta, Bruna Griphao se rendeu ao modelo e eles também trocaram beijos na festa. Gabriel Santana e Fred Nicácio também se envolveram. O intérprete de Mosca em “Chiquititas” foi quem deu uma investida no médico quando ele estava na mesa de preparo de drinks. “Quer algo?”, perguntou o brother. “Eu quero um beijo seu”, disparou o ator. “Pode ser”, respondeu o apresentador da versão brasileira de “Queer Eye”. Eles então se beijaram e, na sequência, o ator declarou: “Seu marido se chama Fábio, né? Quero conhecê-lo”.

a sapiosexual não praticante #bbb23 pic.twitter.com/XJ5nbJxIOK — bridget jurídico jenna ortega (@cascaofavs) January 19, 2023