Bruna Griphao revela que recebeu cantada de Jason Derulo: ‘Ignorei’

Durante conversa no ‘BBB 23’, atriz contou que cantor enviou mensagens elogiando o seu abdômen

Reprodução/Instagram/@brunagriphao/@jasonderulo Jason Derulo tocou na última edição do Rock In Rio



O cantor Jason Derulo pode ter investido em um romance com Bruna Griphao. Durante uma conversa no Big Brother Brasil 23, a atriz revelou que o rapper enviou mensagens elogiando a sua aparência nas redes sociais. “Posso falar uma coisa? Só uma? Eu nunca falo sobre esse negócio de Direct. A única pessoa que me mandou Direct na vida e que eu me sinto muito f***, não sei se vocês vão saber quem é… Tá ligado o Jason Derulo? Ele falou do meu abdômen. E eu ignorei, tá?”, contou, enquanto fazia caretas. Os brothers ficaram chocados com a revelação e imediatamente começaram a gritar. Cezar Black se surpreendeu com a revelação de Bruna e perguntou se o cantor americano era casado. Em setembro do último ano, o artista conhecido pelo sucesso ”Wiggle” veio ao Brasil para se apresentar no Rock In Rio.