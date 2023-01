‘BBB 23’: Bruna Griphao diz que pegou piolho e assusta Larissa; assista

Gabriel Santana e Bruno analisaram o couro cabeludo da atriz, mas nada foi encontrado

Reprodução/Globoplay Bruna Griphao coça a cabeça e fala sobre suspeita de piolho



A atriz Bruna Griphao disse nesta quarta-feira, 25, sobre a suspeita de ter pego piolho no Big Brother Brasil 23. Na beira da piscina, ela revelou a desconfiança aos colegas de confinamento. “Acho que estou com piolho de verdade, gente”, comentou. Na sequência, Larissa, que divide a cama do quarto do líder com a sister desde a última semana, se assustou e afirmou que “se tu estiver, eu também vou estar, né”. Bruna discordou de Larissa dizendo que a amiga tem química no cabelo, o que a impediria de pegar piolho. Fred Desimpedidos, que também estava no momento da conversa, brincou com Bruna Griphao sobre a situação. “Cara, você voltou para a infância”. Depois disso, a atriz foi para dentro da casa mais vigiada do Brasil, onde Gabriel Santana e Bruno analisaram o couro cabeludo de Griphao. No entanto, nada foi encontrado.