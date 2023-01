Urso famoso na Itália, de espécie rara, morre atropelado e comove o país

Animal ficou conhecido após invadira uma padaria e passar a tarde devorando biscoitos

Juan Carrito morreu após ser atropeladado pro um carro



A Itália amanheceu de luto na terça-feira, 24. O país perdeu Juan Carrito, um urso que ganhou os noticiários por invadir uma padaria e passar a tarde devorado biscoitos. O animal de 150 kg que fazer parte da espécia marsicano, que é relativamente rara e vive nas montanhas da Itália – Acredita-se que existam apenas cerca de 50 ursos no país – foi atropelado por um carro em uma estrada em uma montanha perto da cidade de Castel di Sangro, no centro da Itália, na noite de segunda-feira. “Não há palavras para expressar nossa tristeza pelo que aconteceu”, disse o parque nacional de Abruzzo, Lazio e Molise no Instagram. “Juan Carrito era um urso problemático, mas no parque fizemos de tudo… para lhe dar uma chance e permitir que permanecesse livre”, acrescentou. O animal tinha sido capturado no ano passado e levado para uma região mais remota após arrombar a pandaria, contudo, o menino de quatro anos gostava de voltar a seus antigos redutos em busca de comida. Antes do acidente, ele havia sido visto no fim de semana em uma estação de esqui, de acordo com noticiário italiano Rai. O nome do urso veio em parte da vila de Carrito, em Abruzzo, onde a mídia local informou que ele foi visto pela primeira vez atravessando uma estrada. Carrito também é uma palavra espanhola, daí o primeiro nome Juan.