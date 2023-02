‘BBB 23’: Bruna Griphao vence prova do líder e MC Guimê é o novo anjo da Semana Turbo

Novo paredão será formado na noite deste domingo, 26; eliminação será na terça-feira, 28

Reprodução/Twitter/@bbb Atriz Bruna Griphao vence prova e é a nova líder do 'BBB 23'



Os fãs do Big Brother Brasil conheceram, na tarde deste domingo, 26, o novo líder e anjo da Semana Turbo. A atriz Bruna Griphao venceu a prova de sorte e agilidade e conquistou a liderança. Já o MC Guimê, que ficou na segunda colocação, se tornou o novo anjo da casa mais vigiada do Brasil. O “castigo do monstro” era indicar um participante para o paredão. O cantor escolheu a jogador de vôlei Key Alves. Na noite deste domingo, o paredão será formado. Até o momento, já estão na berlinda o lutador Cara de Sapato, indicado por Sarah Aline, que atendeu o Big Fone no sábado, 25, e Key Alves, indicada por MC Guimê. Para ficar completo, o paredão terá a indicação do líder e da casa. No entanto, um deles, menos o indicado pelo líder, poderá se salvar da berlinda na prova bate e volta. A eliminação ocorrerá na terça-feira, 28.