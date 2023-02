‘BBB 23’: Gustavo é o sexto eliminado com 71,78% dos votos

Fazendeiro perdeu no paredão relâmpago, da Semana Turbo, para o médico Fred Nicácio e para a modelo e ativista social Domitila Barros

Reprodução/Twitter/@bbb Fazendeiro Gustavo é o sexto eliminado do 'BBB 23'



Os fãs do Big Brother Brasil 2023 conheceram, na noite deste sábado, 25, o sexto eliminado do programa. Com 71,78% dos votos, o fazendeiro e empresário Gustavo deixou a casa mais vigiada do Brasil. Ele perdeu no paredão relâmpago, da Semana Turbo, para o médico Fred Nicácio, que recebeu 24,37% dos votos, e para a modelo e ativista social Domitila Barros, que teve apenas 3,85% dos votos. Na saída de Gustavo, a jogadora de vôlei Key Alves, com quem se relacionou dentro da casa, desabou a chorar. Na sequência o fazendeiro pediu para que ela seja “forte”. Após a eliminação deste sábado, o Big Fone tocou e a psicóloga e analista de diversidade, Sarah Aline, atendeu. Ela está imune para o próximo paredão, que será formado neste domingo, 26, e teve que indicar um brother imediatamente para a berlinda. A indicação foi o lutador Cara de Sapato.