‘BBB 23’: Bruno chama Marvvila de ‘mulher DVD’: ‘Deita, vira e dorme’

Brother colocou placa de ‘fraca’ para justificar jogo da sister no reality show

Reprodução/Tv Globo Bruno chamou Marvvila de "mulher DVD" no Jogo da Discórdia



O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 6, do Big Brother Brasil 23 teve “fogo no parquinho”. Uma das principais discussões foi entre o atendente de farmácia Bruno e a cantora Marvvila. No jogo, que deveria colocar placas com adjetivos ruins, como traíra, hipócrita, mentiroso, o alagoano colocou uma placa de “fraca” para justificar o jogo da carioca na casa mais vigiada do Brasil e a chamou de “mulher DVD”. “Deita, vira e dorme”, disse. Antes disso, Bruno comentou que Marvvila apenas “dá show nas festas” e que “deveria estar no ‘Dança dos Famosos'”. A sister rebateu dizendo que o brother só concorda com o seu grupo. “E eu só te vejo entregando frases bonitas e de efeito. Não te vejo entregando jogo, só concordando com o que o seu grupo fala”. Na sequência, o alagoano respondeu que é inteligente e completou chamando Marvvila de “mulher DVD”.