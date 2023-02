‘BBB 23’: Cristian revolta todos da casa após votação; saiba o que aconteceu

Voto aberto do brother durante a formação do paredão fez com que sua estratégia fosse exposta para todos

Cristian causou revolta na casa após ter estratégia exposta em votação



A situação de Cristian no “BBB 23” ficou complicada após a votação que aconteceu neste domingo, 13. Todos os participantes da casa se voltaram contra o brother após a estratégia dele ser exposta ao vivo. A confusão começou porque a votação foi aberta e Cristian mirou em Fred Nicácio, que é do seu grupo, e chocou muitos participantes. Sarah Aline, por exemplo, mudou seu voto na hora e depois contou para Paula e Bruna Griphao o que o empresário falava delas quando estava com os integrantes do quarto Fundo do Mar. “Uma das coisas que me fizeram votar no Cristian não foi porque ele puxou o Fred. Eu votei no Cristian por coisas que eu ouvi sobre você”, falou a psicóloga para a participante da Casa de Vidro. Paula se revoltou ao saber que Cristian sabia que ela seria alvo na formação do paredão e não a avisou. Para ela, o empresário se aproximou dela e de Bruna apenas para “coletar informações”. “Vou fazer da vida dele um inferno. Um inferno. Ele vai ver um inferno aqui dentro”, disparou a sister. Na hora da raiva, ela também declarou: “Vou arrancar a cabeça dele e jogar para os cachorros comerem”. Bruna pediu para a biomédica se acalmar e a alertou para tomar cuidado com as palavras.

A atriz, no entanto, também se posicionou contra Cristian. Ela foi atrás dele no quarto Fundo do Mar e falou: “Você é um psicopata, nunca mais fala comigo. Você é nojento, você é um psicopata”. Ele pediu para conversar com a artista, mas ela se recusou a ouvir. Fred também entrou na briga, criticou o fato do empresário ter se aproximado das meninas por interesse e afirmou que não acredita que o brother goste de fato de Paula e Bruna. “Toma vergonha! Ninguém acredita mais no que você fala. Você é tão traíra que o teu jogo te traiu, e você aceita e acabou”, disse o ex de Boca Rosa. Gustavo, que passou os últimos dias bem próximo de Cristian, também se voltou contra o parceiro e disse que Amanda foi parar no paredão por culpa dele. O brother rebateu dizendo que o atual líder falou que achava o jogo da sister fraco e Key Alves entrou na discussão para defender o amado. Após a briga, Gustavo disse que não vai mais jogar com o pessoal do quarto Fundo do Mar. “Não confio mais em ninguém. Gosto muito de todo mundo. Eu e a Key estamos saindo do grupo. Não dá mais pra mim. Cada um faz o seu jogo, cada um vota em quem quer”.

