Cristian é chamado de traíra por grupo aliado e se defende: ‘Se não confiam em mim, não tem o que fazer’

Quarto Fundo do Mar chamou o participante para justificar suas ações no jogo e pedir informações sobre rivais; brother revelou suas estratégias de jogo a participantes adversários

Reprodução/Globo Cristian precisou se defender após ser pego por membros de seu grupo combinando votos



A noite do último sábado, 11, movimentou o jogo do Big Brother Brasil 23 após Cristian ser acusado de ter traído o Quarto Fundo do Mar. Isso porque o participante do reality se aproximou de Paula e Bruna Griphao e revelou sua estratégia de jogo a outros participantes. Para que a situação fosse resolvida, o grupo convocou o rapaz para explicar seus posicionamentos e ações ao longo dos últimos dias. No início da conversa, a jogadora de vôlei pediu para que os demais o deixassem “falar primeiro”. O empresário, então, chega e afirma que não gostou de saber que há aliados que falam mal dele por trás. “Quando for falar, vem falar comigo e não fica falando por aí”, apontou. Sarah Aline questionou a intenção do brother sobre a conversa dele com Paula, em que ambos encontravam-se realizando o cálculo de votos da casa. “Na hora que a gente se reunisse, eu ia falar com todo mundo. Eu não tenho o porquê de estar escondendo as coisas, mas se vocês não estão confiando em mim, não tenho o que fazer, na boa. Não vou ficar me martirizando por causa disso”, justificou Cristian antes de revelar ter uma desconfiança com Paula no jogo.

“Como você disse que tem um pé atrás com ela, você acha que ela te passa informações falsas?”, questionou Sarah. “Não sei se ela passa. Eu deixo bem no ar, ela me pergunta uma coisa, digo: ‘Pode ser isso’… Nunca disse: ‘Não, vamos votar em tal. O Paredão vai ser tal, entendeu?'”, disse o rapaz que repassou informações de Paula ao grupo. “Sete pessoas votam no Fred e três não. “Eles estão falando das três que não votariam: se não me engano, Fred e Larissa, que votam em mim, e Aline (Wirley), que vota em Gabriel. Eles vão tentar convencer as pessoas de votarem no Fred. Aí depois eles falaram de seis pessoas que votam em Gabriel, e quatro que não votam”, afirmou. Key questionou se esse era o teor da conversa com Paula e Cristian confirmou: “É por isso que estávamos fazendo assim com as mãos”. Gustavo pediu para que o rapaz, então, dissesse com quem Bruna Griphao estão jogando. “Com aquele pessoal ali, Sapato, Amanda, Paula… Ela diz que eles não têm mais grupo. Eles estão votando por afinidade agora. Só que eles se juntaram agora para votar no Fred porque é um voto em comum”, reafirma. “Eles estão desconfiados que eu vou votar no Guimê, né?”, questiona o líder da semana. “Eles estão desconfiados na Larissa”, informa Cristian.