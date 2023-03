‘BBB 23’: Decisão de Tadeu Schmidt gera revolta e público aponta manipulação

Apresentador vetou escolha de Sarah para o VIP com regra nova e surpreendeu a casa

Reprodução/ TV Globo Tadeu foi alvo de críticas do público, assim como Boninho



A definição da liderança dessa semana causou polêmica entre os fãs do BBB 23. Ricardo e Guimê venceram a prova juntos, mas tiveram que escolher entre eles quem ficaria com a liderança. Depois de alguma discussão, o cantor terminou com o colar do líder. Mas o problema foi na divisão do VIP. Durante o dia eles tinham combinado de cada um escolher uma pessoa para levar, só que quando Guimê deixou Ricardo escolher, e ele chamou Sarah, Tadeu Schmidt vetou dizendo que ela não poderia mais ir porque quem decide é o líder (assistir vídeo abaixo). Essa regra não foi explicada antes e ficou a dúvida porque os dois fizeram a prova juntos. Nas redes sociais foi uma chuva de críticas pela decisão do apresentador e de Boninho, diretor de entretenimento da TV Globo. As insinuações de “manipulação” para o quarto deserto, em que tem mais camarotes, foi apontada por diversas pessoas (leia os tweets abaixo).

Pior vitória da história essa do Guimê. Constrangimento no ao vivo, Sarah impedida de ir pro VIP, Aline indo e claramente chateada… Um show de vergonha alheia. Nem imune o Alface ficou. #BBB23 pic.twitter.com/azb2k1sZZh — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 11, 2023

Primeira vez que estou com raiva do Tadeu. Nunca pensei que esse dia fosse chegar. #BBB23 pic.twitter.com/YpUavdZsoi — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 11, 2023

A Sarah ser prejudicada por uma coisa que NEM O PÚBLICO SABIA? RIDÍCULO. #BBB23 — emer (@emerzou) March 11, 2023

Boninho da logo o prêmio pra quem você quer, pq quem você NÃO QUER a gente já entendeu #bbb23 — Bic Müller  (@bicmuller) March 11, 2023

o tadeu tá péssimo esse ano, queremos o tiago leifert de volta #BBB23 #BBB23 pic.twitter.com/qMml3SdlvN — pedrin. 🐈‍⬛ (@phcalado1) March 11, 2023

Não achei o alface burro, ele ficou bem constrangido e oprimido a fazer essa escolha.

Fiquei com dó dele.

Boninho / ridículo / Tadeu / vai tomar no cu / que ódio #BBB23 pic.twitter.com/DtBkHnR97q — BBB nas horas vagas 😅 (@JaquelineS_1) March 11, 2023

Eles nem disfarçam mais os favoritos e a manipulação dessa edição, hoje foi escancarado na nossa cara, esse bbb fracassou mesmo #bbb23 pic.twitter.com/gcd6K9j5Ao — Vini (@Vinilimaas) March 11, 2023