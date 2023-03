‘BBB 23’: Após prova em dupla, MC Guimê é o novo líder

Também vencedor, Ricardo Alface ficou com os R$ 20 mil

A definição do líder da semana causou polêmica no Big Brother Brasil 23 nesta sexta-feira, 10. Depois que MC Guimê e Ricardo Alface ganharam juntos a prova da líder de resistência, os dois precisaram definir em conjunto com quem ficaria a liderança e com quem ficaria a imunidade e R$ 20 mil. Porém, ninguém queria ceder. Durante o ao vivo, Tadeu Schmidt fez a pergunta e depois de uma discussão, MC Guimê ficou com a liderança. Ricardo conquistou o dinheiro. No VIP estão Alface, Cara de Sapato e Aline.