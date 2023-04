‘BBB 23’: Equipe de Sarah Aline se manifesta após Bruna Griphao cantar para sister ‘comer banana’

Sisters trocaram farpas no último Jogo da Discórdia e música foi criada depois da dinâmica

Reprodução/ TV Globo Bruna e Sarah trocaram farpas no último jogo da discórdia do reality



O clima entre Sarah Aline e Bruna Griphao no BBB 23 está tenso desde o último jogo da discórdia, na segunda-feira. As sisters trocaram farpas em dinâmica que precisavam apontar os defeitos dos outros. Após o jogo, a atriz fez uma rima, o que faz com frequência para seus desafetos, citando que o jogo de Sarah era confortável e que ela deveria ir “comer banana”. Algumas pessoas nas redes sociais indicaram uma fala problemática de Bruna, podendo indicar racismo de sua parte. Nesta quarta-feira, 5, a equipe da psicóloga postou um comunicado em sua página oficial informando que está analisando as imagens e tomará medidas cabíveis caso necessário. “Não é a primeira vez que a participante usa termos ou faz rimas que estigma ou estereotipa pessoas pretas. Temos consciência de que tais associações não são incomuns e a depender do caso, podem se configurar como criminosas. Por aqui, estamos analisando todo o episódio juntamente com a nossa equipe jurídica e medidas cabíveis serão tomadas”, diz comunicado.

Confira abaixo vídeo de rima e comunicado da equipe de Sarah: