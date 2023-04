Humorista Milton Franceschini, do ‘Programa Silvio Santos’, morre aos 87 anos 

Ator estava internado no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, por causa de insuficiência respiratória

Reprodução/Instagram/milton.franceschini Milton Franceschini, ator que brilhou no 'Programa Silvio Santos', morreu aos 87 anos



O ator Milton Franceschini, conhecido pela atuação no quadro Os Velhinhos Se Divertem, do “Programa Silvio Santos”, morreu nesta quarta-feira, 5, aos 87 anos – a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT. De acordo com a emissora, o humorista estava internado no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, por causa de insuficiência respiratória. Famoso por protagonizar o quadro entre os anos 2011 e 2018, Franceschini fazia parte do elenco que colocava câmeras escondidas para aplicar pegadinhas em idosos. Ele será cremado no Cemitério de Vila Alpina, em cerimônia restrita para familiares.