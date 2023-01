‘BBB 23’: Fãs do reality show cobram posicionamento de Tiago Leifert sobre conduta de Gabriel

Ex-apresentador havia declarado torcida para o brother, que recebeu ‘recado’ de Tadeu Schmidt sobre estar ‘ultrapassando limites’

Reprodução/ Instagram/@tiagoleifert Ex-apresentador do BBB, Tiago Leifert, havia declarado torcida para Gabriel



Os fãs do Big Brother Brasil cobram um posicionamento do ex-apresentador do reality show, Tiago Leifert, sobre o participante Gabriel. Na noite deste domingo, 22, antes da formação do primeiro paredão do “BBB 23”, o apresentador Tadeu Schmidt deu um recado para Gabriel sobre estar “ultrapassando limites” com a atriz Bruna Griphao, com quem iniciou um relacionamento dentro da casa mais vigiada do Brasil. Em seu discurso, Tadeu citou uma conversa entre os dois participantes. “Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: ‘Eu sou o homem da relação’. Gabriel falando: ‘Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca’”. O apresentador ainda acrescentou: “Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês”, acrescentou. Desde então, o ex-apresentador Tiago Leifert tem sido cobrado por um posicionamento do caso, já que havia declarado torcida para Gabriel, quando o brother ainda disputava uma vaga dentro do reality na Casa de Vidro. “Tiago Leifert provavelmente não iria interferir como Tadeu fez na relação de Bruna e Gabriel, até porque ele torceu para Gabriel ser escolhido e até campanha fez. Ícaro Silva e Casagrande falaram é pouco dessa figura”, disse um internauta no Twitter, fazendo alusão às críticas do ator Ícaro Silva e do comentarista esportivo Casagrande sobre o ex-apresentador. “Tiago Leifert correndo pra escrever um texto defendendo o Gabriel dizendo que é apenas um menino, que vai melhorar e tá sendo vítima da turminha da lacração”, escreveu outro fã do programa. “Tadeu fazendo tudo que Tiago Leifert não fez no caso Emilly e Marcos no BBB17?”, relembrou um internauta.