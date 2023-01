Açougueiro tenta abater porco e é morto pelo animal em matadouro de Hong Kong

Homem de 61 anos foi encontrado inconsciente com um cutelo na mão e um ferimento no pé esquerdo; polícia investiga as causas da morte

Phat phan/Pixabay Porco matou homem de 61 anos em matadouro em Hong Kong



Um porco que estava prestes a ser abatido em Hong Kong, matou um açougueiro na última sexta-feira, 20, informou a polícia da cidade à ‘CNN International‘. O homem de 61 anos, que não teve a identidade revelada, trabalhava no Matadouro Sheung Shui, perto da fronteira com a China continental. O animal já tinha sido atingido por uma arma de choque elétrico, mas recuperou a consciência quando estava preste a ser abatido e derrubou o homem no chão e o matou. O corpo do açougueiro foi encontrado por um colega de trabalho. Ele estava com um cutelo na mão e tinha um ferimento no pé esquerdo. A causa da morte ainda não foi determinada, mas a polícia segue investigando. O homem chegou a ser levado para o hospital, porém, não resistiu. “O Departamento do Trabalho está triste com a morte da pessoa e expressa suas mais profundas condolências à sua família”, disse o Departamento do Trabalho da cidade em um comunicado. “Vamos concluir a investigação o mais rápido possível para identificar a causa do acidente, apurar a responsabilidade dos responsáveis ​​e recomendar medidas de melhoria”, declarou. “Adotaremos as medidas previstas na lei se houver qualquer violação da legislação de segurança do trabalho”, acrescentaram. O Departamento de Higiene Alimentar e Ambiental, que administra os matadouros na região, também prestou condolências à família do morto.