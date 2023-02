‘BBB 23’: Gustavo vence prova de habilidade e conquista liderança pela segunda semana consecutiva

Fazendeiro colocou no Vip os participantes: Fred Nicácio, Key Alves, Domitila Barros, Cristian e Sarah Aline

Reprodução/Twitter/@bbb Fazendeiro Gustavo conquista liderança do 'BBB 23' pela segunda semana consecutiva



Os fãs do Big Brother Brasil 23 conheceram na noite desta quinta-feira, 9, o líder desta semana. O fazendeiro e empresário Gustavo venceu a prova de habilidade e conquistou a liderança pela segunda semana consecutiva. Na semana passada, o caubói foi o melhor em uma prova de agilidade. Diferente da última semana, desta vez ele colocou no Vip os participantes: Fred Nicácio, Key Alves, Domitila Barros, Cristian e Sarah Aline. O dia do fazendeiro na casa mais vigiada do Brasil foi intenso. Isso porque na manhã desta quinta-feira ele atendeu o Big Fone. Quem atendesse estaria automaticamente no paredão e também deveria indicar mais um confinado para também ir a berlinda. Gustavo escolheu o enfermeiro Bruno. Com a conquista da liderança nesta noite, o fazendeiro escapou do paredão.