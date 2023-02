Saiba quanto cada funcionário de Jô Soares recebeu da herança milionária do apresentador

Ex-mulher do comunicador, Flavia Maria Junqueira Pedras Soares, ficou com 80% da fortuna

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Apresentador Jô Soares morreu aos 84 anos em agosto do ano passado



Quatro funcionários que trabalharam com Jô Soares receberam uma pequena parte da herança milionária do apresentador, que morreu, aos 84 anos, em agosto do ano passado. A informação é do portal Notícias da TV, que teve acesso ao testamento do artista. O documento diz que 10% dos bens deveriam ser divididos entre Antonio Roberto Colossi (3,6%), Marlucy de Oliveira Costa (3,2%), Marycleidy de Oliveira Costa (1,6%) e Sebastião Kassen Moreira dos Santos (1,6%). No entanto, os valores não foram divulgados. Outros 10% dos bens foram deixados para Claudia Colossi, amiga de Jô Soares. Já a maior parte da herança, o equivalente a 80% do patrimônio, ficou com a ex-mulher, Flavia Maria Junqueira Pedras Soares. Ela recebeu objetos valiosos, como joias, relógios, canetas, quadros e instrumentos de estúdio, além de um dúplex que o apresentador morava e que já havia sido passado para o nome dela em 2017. A herança também inclui contas bancárias do exterior. O dono do bordão “beijo do gordo” também deixou uma biblioteca com mais de 5 mil livros, que deverá ser doada para uma instituição escolhida por Flavia.